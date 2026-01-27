Beim Abladen Behälter mit Chemikalien in Meßkirch beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fünf Menschen in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) sind medizinisch behandelt worden, als in ihrem Betrieb in einem Industriegebiet ein Schwefel-Phosphor-Gemisch ausgetreten war. Einer davon sei kurzzeitig in eine Klinik gekommen, es sollen aber alle fünf unverletzt sein, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen traten die Chemikalien demnach am Montag aus, als ein Gabelstapler beim Abladen einen Behälter mit dem Gemisch beschädigte. Die fünf Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude befunden und seien von der Feuerwehr evakuiert worden, hieß es. Rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren den Angaben zufolge im Einsatz. Die Feuerwehr stoppte den Austritt und führte eine Reinigung durch. Das Betriebsgelände sei wieder freigegeben worden.

Keine konkrete Gefahr für Bevölkerung

Anwohner sollten zwischenzeitlich Fenster und Türen geschlossen halten. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden. Schon am Montagabend sei die Warnung wieder aufgehoben worden.