Beifahrerin bei Überholmanöver schwer verletzt

Die 20-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit und schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Ein Autofahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Überholmanöver im Landkreis Calw verletzt worden, die Beifahrerin schwer. Der 26 Jahre alte Fahrer zog am Abend auf der B294 bei Simmersfeld an einem Wagen vorbei, als ihm ein Auto entgegenkam, wie die Polizei mitteilte.

Die 60-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos lenkte demnach nach rechts, um dem Überholenden auszuweichen. Dabei geriet sie auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen schleuderte zurück auf die Fahrbahn und prallte mit dem überholenden Auto zusammen, wie es hieß. Dieses wurde durch den Aufprall gegen einen Baum geschleudert. Der überholte Autofahrer konnte den Angaben zufolge eine Kollision nicht vermeiden, blieb aber wie die 60-Jährige unverletzt.

Die 20-Jahre alte Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen.