Bei Waldshut betrunken gegen Baum gefahren - sechs Verletzte

Ein überladenes Fahrzeug und ein betrunkener Fahrer: Der 20-Jährige am Steuer kommt von der Fahrbahn ab. Er und seine Mitfahrer werden verletzt.

Das Auto prallte gegen einen Baum neben der Straße. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Ein 20-Jähriger ist betrunken mit fünf Mitfahrern im Auto bei Waldshut-Tiengen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Fahrer wurde fast ein Promille Alkohol gemessen, wie die Polizei mitteilte.

Alle sechs Menschen im Alter von 19 bis 22 Jahren wurden bei dem Unfall in der Nacht auf Samstag verletzt. Das Fahrzeug war lediglich für fünf Menschen zugelassen und somit überladen. Warum der Fahrer von der Straße abkam, ist laut Polizei bislang nicht abschließend geklärt.

