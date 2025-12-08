Bei Rot über die Ampel: Unfall mit drei Verletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Bundesstraße im Rhein-Neckar-Kreis nach Polizeiangaben bei Rot über eine Ampel gefahren und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall in Sinsheim wurden der mutmaßliche Unfallverursacher sowie der 73 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens und dessen 64-jährige Beifahrerin verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen lagen der Polizei zunächst keine Informationen vor.

Ein drittes Auto wurde infolge der Kollision beschädigt, die Insassen blieben aber unverletzt. Auf der Bundesstraße blieb die Fahrbahn von Sinsheim nach Dühren nach dem Unfall am Sonntagabend für etwa zwei Stunden gesperrt.