Bei Haushaltsauflösung gefunden: Polizei sprengt Gegenstand

Nach einer Haushaltsauflösung in Gaggenau (Landkreis Rastatt) hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gesprengt. Familienangehörige hatten nicht näher beschriebene Objekte gefunden und gemeldet, die allem Anschein nach dem Waffengesetz unterliegen, wie es in einer Mitteilung hieß.

Nach Rücksprache mit Entschärfern des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg habe man einen dieser Gegenstände, der mit einer nicht eindeutig bestimmbaren Substanz versehen war, an einer Stelle außerhalb der Stadt am Nachmittag kontrolliert gesprengt. Um was genau es sich handelte, teilte die Behörde nicht mit.