Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Bei Haushaltsauflösung gefunden: Polizei sprengt Gegenstand

Ein rätselhafter Fund bei einer Haushaltsauflösung sorgt für einen Polizeieinsatz in Gaggenau. Ein Gegenstand ist offenbar besonders gefährlich - und ruft Entschärfer auf den Plan.

Polizei
Die Polizei wurde zu einem ungewöhnlichen Fund bei einer Haushaltsauflösung gerufen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Die Polizei wurde zu einem ungewöhnlichen Fund bei einer Haushaltsauflösung gerufen. (Symbolbild)
Foto: Lino Mirgeler/DPA

Nach einer Haushaltsauflösung in Gaggenau (Landkreis Rastatt) hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gesprengt. Familienangehörige hatten nicht näher beschriebene Objekte gefunden und gemeldet, die allem Anschein nach dem Waffengesetz unterliegen, wie es in einer Mitteilung hieß.

Nach Rücksprache mit Entschärfern des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg habe man einen dieser Gegenstände, der mit einer nicht eindeutig bestimmbaren Substanz versehen war, an einer Stelle außerhalb der Stadt am Nachmittag kontrolliert gesprengt. Um was genau es sich handelte, teilte die Behörde nicht mit.

© dpa-infocom, dpa:251128-930-355847/1