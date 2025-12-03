Bei fingierten Sextreffen verletzt - »Pedo Hunter« verhaftet

Bei einem »Pedo Hunter« (deutsch: »Pädophilen-Jäger«) handelt es sich um einen Menschen, der sich auf Internetportalen als minderjährig ausgibt, um mutmaßliche Sexualstraftäter in eine Falle zu locken. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere junge Männer sollen in der Region Stuttgart Erwachsene zu fingierten Sextreffen gelockt, dort ausgeraubt und zum Teil schwer verletzt haben. Bislang seien vier Männer im Alter von 18 und 19 Jahren verhaftet und mehr als zwei Dutzend Wohnungen durchsucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Weitere 15 Männer und 3 Frauen würden verdächtigt, in unterschiedlicher Weise beteiligt gewesen zu sein.

Die verhafteten Männer sollen sich auf einem Online-Portal zu den Treffen verabredet und als junge, meist aber volljährige Frauen ausgegeben haben. Kurz vor den Treffen sollen sie den Männern offenbart haben, etwas jünger zu sein. Mit Messern, Pfefferspray, Schlagstöcken oder Schusswaffen bewaffnet, hätten sie ihre Opfer schließlich bei den Treffen angegriffen und teilweise ausgeraubt, vergewaltigt oder sehr schwer verletzt.

Polizei: »Masche nur genutzt«

Ein solches Vorgehen selbsterklärter »Pedo Hunter«, also Pädophilen-Jäger, kursiert derzeit unter dem Schlagwort »Pedo Hunting« in sozialen Netzwerken. Die Polizei Stuttgart betonte nach der Razzia, die angegriffenen Männer hätten in den meisten Fällen nichts falsch gemacht. Der Begriff »Pedo-Hunter« passe daher nicht. »Die Tatverdächtigen haben diese Masche schlichtweg genutzt, um die Männer anzugreifen und auszurauben«, sagte der Leiter der Ermittlungsgruppe, Mario Teufel.