Bei Dotchev-Debüt: Ulm kassiert nächste Niederlage

Der krisengeschüttelte Fußball-Drittligist SSV Ulm hat auch zum Einstand seines neuen Trainers Pavel Dotchev einen Rückschlag kassiert. Die Schwaben verloren das Kellerduell beim TSV Havelse mit 1:2 (0:1). Emre Aytun (23. Minute) und Marko Ilic (57.) trafen gegen die Ulmer, die nach ihrem Zweitliga-Abstieg im Sommer auch eine Etage tiefer große Probleme haben. Das Tor für die Gäste erzielte Max Brandt in der 88. Minute, zu mehr reichte es aber nicht.

Nach fünf Niederlagen in Serie hatte sich der Club in der zurückliegenden Länderspielpause von Trainer Moritz Glasbrenner getrennt. Der frühere U19-Coach des SSV hatte den Posten selbst erst Mitte September von Robert Lechleiter übernommen. Auch Geschäftsführer Markus Thiele musste zuletzt gehen. Auf ihn folgte Stephan Schwarz.

Der 60-jährige Dotchev ist ein erfahrener Mann - vor allem in der 3. Liga, in der er schon in mehr als 350 Spielen an der Seitenlinie stand. Ziel sei es zunächst, die Mannschaft in die Winterpause zu retten, hatte Dotchev jüngst gesagt. Beim Debüt gab es nun allerdings erst mal einen Dämpfer.