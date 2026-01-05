Bei Arévalo-Debüt: VfB gewinnt Test gegen Luzern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Winter-Neuzugang Jeremy Arévalo in der Startelf hat der VfB Stuttgart seine Generalprobe vor dem Bundesliga-Auftakt nach der Winterpause erfolgreich gestaltet. Der DFB-Pokalsieger bezwang den FC Luzern aus der Schweiz in einem nicht öffentlichen Test mit 3:2 (2:0).

Arévalo war in der vergangenen Woche vom Zweitligisten Racing Santander aus Spanien verpflichtet worden. Er wurde bei seinem Debüt von Trainer Sebastian Hoeneß auf dem rechten Flügel eingesetzt.

Doppelschlag binnen drei Minuten

Beide Teams liefen früh an und erzwangen dadurch Fehler. Die erste gute Möglichkeit vergab Stuttgarts Josha Vagnoman (7.) und wenig später sprang eine verunglückte Hereingabe von Nikolas Nartey an die Latte. Bei seinem zweiten Versuch machte es der Däne besser und brachte die Schwaben in Führung (19.), die Justin Diehl ausbaute (22.).

Zur zweiten Halbzeit tauschte Hoeneß alle Feldspieler aus. Unter anderem kehrte Ermedin Demirovic nach langer Verletzungspause zurück. Für das 3:0 sorgte indes Chris Führich per Schlenzer (67.). In der Schlussphase kam Luzern durch Lars Villiger und Andrej Vasovic (84./85.) noch einmal heran. Zudem kamen beide Mannschaften zu weiteren Lattentreffern.

Durfte nach langer Pause wieder ran: Ermedin Demirovic Foto: Tom Weller/DPA Durfte nach langer Pause wieder ran: Ermedin Demirovic Foto: Tom Weller/DPA

Der VfB trifft nun am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im ersten Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres auswärts auf Bayer Leverkusen. Anschließend kommt zum Abschluss der Hinrunde Eintracht Frankfurt an den Neckar.