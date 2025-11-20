Beißende Hunde verletzten zwei Mädchen

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Baden-Württemberg ist es zu zwei Vorfällen mit beißenden Hunden gekommen, bei denen Minderjährige verletzt worden sind. Auf einem Spielplatz in Rheinfelden (Kreis Lörrach) wurde ein fünfjähriges Mädchen von einem Schäferhund in den Unterarm gebissen - sie war ihrer Schwester entgegengerannt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Eingangsbereich des Spielplatzes war in dem Moment auch ein 16-Jähriger mit seinem neun Monate alten Schäferhund unterwegs, das Tier schnappte zu. Das Kind konnte ambulant behandelt werden. Außerdem soll der Hund noch einem Fußgänger in die Jacke gebissen haben, der Mann war bei Eintreffen der Polizei am Dienstag aber nicht mehr vor Ort.

Auch in Mannheim gab es einen Hundebiss

In einem weiteren Fall in Mannheim biss ein Hund einer Jugendlichen auf der Straße ins Gesicht, als diese sich nach ihrem Handy bückte, das sie fallen gelassen hatte. In dem Moment kam plötzlich ein Hund auf sie zu und attackierte sie.

Die 15-Jährige konnte das Tier abwehren und zurück in ihr Haus flüchten. Anschließend ging sie mit ihrer Mutter ins Krankenhaus. Dort wurden zwei Bisswunden genäht.

Woher der Hund genau kam, war nicht bekannt - auch blieb unklar, ob sich der Hundebesitzer bei dem Vorfall am Mittwoch in der Nähe befand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.