Behörde lotet Flächen für Photovoltaik aus

Welches Potenzial hat die Photovoltaik im Land? Um den Ausbau der erneuerbaren Energie voranzubringen, nimmt die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) neben Dächern auch andere Flächen verstärkt in den Blick. Mögliche Potenziale sieht die Behörde etwa auf ehemaligen Mülldeponien oder durch schwimmende Photovoltaik-Anlagen in Baggerseen. Auch landwirtschaftliche Flächen und Parkplätze sollen verstärkt ins Visier genommen werden, sagte LUBW-Präsident Ulrich Maurer am Freitag bei der Vorstellung der Jahresbroschüre »Schwerpunkte 2022«.