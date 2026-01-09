Behörde gibt grünes Licht für Bau von Pfaffensteigtunnel

Bislang fahren die Züge der Gäubahn über die sogenannte Panoramabahn in den Stuttgarter Talkessel. Künftig sollen sie durch einen neuen Tunnel über den Flughafen fahren. (Archivbild)

Der rund elf Kilometer lange Pfaffensteigtunnel, der die Gäubahn künftig zum Stuttgarter Flughafen führen soll, darf gebaut werden. Das Eisenbahnbundesamt habe den Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben erlassen, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Zuvor hatte die »Stuttgarter Zeitung« berichtet. Mit diesem Beschluss erhält die Bahn nach Angaben des Bundesamtes das Baurecht für den Tunnel.

Der rund elf Kilometer lange Bahntunnel soll südlich von Stuttgart von Böblingen aus zum neuen Fernbahnhof am Stuttgarter Flughafen führen. Durch ihn soll die Gäubahn, die Stuttgart mit dem Süden Baden-Württembergs und der Schweiz verbindet, künftig über den Flughafen zum neuen Stuttgart-21-Tiefbahnhof fahren. Bislang wird die Bahnverbindung über die sogenannte Panoramabahn zum oberirdischen Kopfbahnhof geführt.

Einige Monate vor der Inbetriebnahme des neuen Tiefbahnhofs, für die derzeit kein Termin bekannt ist, muss die bestehende Strecke gekappt werden. Bis der neue Tunnel fertig ist, soll die Gäubahn dann im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen enden. Reisende sowie Pendlerinnen und Pendler müssten dann auf dem Weg zum Hauptbahnhof in die Stadt- oder S-Bahn umsteigen.

Die Bahn will mit dem Bau des Tunnels früheren Angaben zufolge im Februar 2026 starten. In Betrieb gehen soll der Tunnel nach derzeitigem Plan Ende 2032. Im Bundeshaushalt sind 1,69 Milliarden Euro für den Bau des Tunnels eingeplant.