Bedrohungslage und Festnahme in Mannheim

Die Polizei rückt zu einem größeren Einsatz in Mannheim aus. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen einer Bedrohungslage im nachbarschaftlichen Umfeld sind Spezialkräfte der Polizei in Mannheim zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Eine Frau wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die 38-Jährige wurde demnach durch die Spezialeinsatzkräfte überwältigt und dabei leicht verletzt. Nach einer ambulanten Erstversorgung sei sie nun in polizeilichem Gewahrsam.

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Tatablauf müssen laut einer Polizeisprecherin noch ermittelt werden. Was man wisse sei, dass es am Nachmittag zu einer Bedrohungslage im nachbarschaftlichen Umfeld der Tatverdächtigen gekommen war. Die Polizei wurde über den Notruf alarmiert. Die Frau habe die Beamten beim Eintreffen bedroht und verbarrikadierte sich im Anschluss in ihrer Wohnung. Auch der Rettungsdienst rückte aus. Eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht.