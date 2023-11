Aktuell Land

Beamtenbund ruft Landesbeschäftigte zu Warnstreik auf

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts haben sich mehrere Tausend Menschen am Donnerstag an Warnstreiks in Baden-Württemberg beteiligt. Bei einem Protestzug in Stuttgart nahmen nach Angaben des Beamtenbunds rund 6000 Menschen teil. Er rief die Tarifbeschäftigten des Landes zu einer befristeten Arbeitsniederlegung auf.