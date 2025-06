Bayerns bemerkenswerte Reaktion: Titelkampf spitzt sich zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Basketballer des FC Bayern ließen sich kurz von den mitgereisten Fans feiern und richteten den Blick dann schnell nach vorn. »Es wird noch einmal ein großer Fight«, sagte Topscorer Shabazz Napier vor dem fünften Finalspiel um die deutsche Meisterschaft gegen ratiopharm Ulm am Donnerstag (20.00 Uhr/Dyn) im Münchner SAP Garden.

Das Starensemble von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert hat die Titelentscheidung noch mal vertagt - und in die eigene Halle verlegt. Der Auftritt am Dienstag war ein starkes Statement der Münchner. Nach dem Ausgleich zum 2:2 gehen sie mit reichlich Rückenwind ins entscheidende Spiel der Finalserie. Das Momentum ist jetzt womöglich wieder beim Titelverteidiger.

Ulmer leisten sich zu viele Fehler

»Das war ein großer Sieg für uns«, sagte Napier, der 15 Punkte zum überraschend klaren 67:53 (32:32) der Münchner in Spiel vier beigesteuert hatte. Drei Tage nach ihrer dramatischen Heimniederlage waren die Bayern im Hexenkessel in Neu-Ulm zum Siegen verdammt - und zeigten eine bemerkenswerte Reaktion. »Die Serie ist verdammt eng. Wir haben großartige Defense gespielt und hatten gute Läufe«, erklärte Napier am Dyn-Mikrofon.

Ulms Trainer Ty Harrelson haderte unter anderem mit den vielen Ballverlusten seiner Mannschaft, die kaum einen richtigen Rhythmus aufbauen konnte. Zwar sind die Schwaben weiter zuversichtlich, den zweiten Meistertitel nach 2023 einzufahren. Die Bayern, deren Coach Herbert das deutsche Nationalteam vor zwei Jahren sensationell zum WM-Triumph geführt hatte, sind aber zurück. Statt einer titellosen Saison könnte es für sie noch ein furioses Finish geben.