Bayerns Basketballer: Niederlage gegen Monaco

Die Basketballer des FC Bayern München haben den Sprung unter die Top Ten in der Euroleague verpasst. Gegen den AS Monaco kassierte der Bundesligist seine neunte Niederlage im 16. Spiel. Im BMW Park hieß es am Freitagabend 80:91 (31:46). Bester Werfer für die Bayern war Sylvain Francisco mit 21 Punkten.

Während die Gastgeber im ersten Viertel mit Monaco auf Augenhöhe agierten, liefen sie im folgenden Durchgang früh einem größeren Rückstand hinterher. Die Gäste hatten vor allem eine stärker besetzte Bank, die beim Abschluss effizienter war als die der Bayern. Daher lagen die Münchner bereits zur Pause mit 15 Zählern zurück.

Nach Wiederanpfiff verfehlten die Bayern erneut zu viele Körbe, kämpften sich dann aber wieder bis auf sieben Punkte heran. Im Schlussviertel war Monaco in der Offensive effizienter und ließ München keine Chance.

Auch Alba Berlin musste eine Niederlage hinnehmen. Für die Hauptstädter war es bereits die 13. bei drei Siegen. Alba bleibt nach dem 82:91 (47:51) gegen Fenerbahce Istanbul auf dem vorletzten Tabellenplatz. Während zur Halbzeit noch alles offen war und Berlin auf einen Erfolg hoffen konnte, verloren sie im dritten Viertel den Anschluss. Den Rückstand konnten sie nicht mehr aufholen.

