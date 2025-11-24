Bauwagen eines Waldkindergartens im Kreis Emmendingen in Vollbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Freiamt (Kreis Emmendingen) hat der Bauwagen eines Waldkindergartens gebrannt. Verletzt wurde niemand, der Kindergartenbetrieb kann weiterlaufen, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hatten den Feuerschein am frühen Sonntagmorgen bemerkt. Als die Polizei eintraf, standen der Bauwagen samt Anbau in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das umliegende Waldgebiet verhindern. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich. Demnach handelt es sich bei dem Bauwagen nur um einen Teil des Waldkindergartens.