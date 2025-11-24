Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bauwagen eines Waldkindergartens im Kreis Emmendingen in Vollbrand

In einem Waldkindergarten steht ein Bauwagen in Flammen. Aber es geht glimpflich aus - für Kinder wie Bäume.

Ein Bauwagen eines Waldkindergartens in Freiamt hat gebrannt. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/DPA
In Freiamt (Kreis Emmendingen) hat der Bauwagen eines Waldkindergartens gebrannt. Verletzt wurde niemand, der Kindergartenbetrieb kann weiterlaufen, wie die Polizei mitteilte. 

Zeugen hatten den Feuerschein am frühen Sonntagmorgen bemerkt. Als die Polizei eintraf, standen der Bauwagen samt Anbau in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das umliegende Waldgebiet verhindern. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich. Demnach handelt es sich bei dem Bauwagen nur um einen Teil des Waldkindergartens.

