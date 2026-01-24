Baum stürzt auf Forstarbeiter und verletzt ihn schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Waldgebiet bei Gomadingen (Kreis Reutlingen) ist ein Baum bei Forstarbeiten auf einen 50-Jährigen gestürzt. Der Forstarbeiter wurde am Freitag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge zogen mehrere Forstarbeiter einen gefällten Baum zu einer Verladestelle. Währenddessen stürzte ein weiterer Baum um, der den 50-Jährigen traf. Nun wird von Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt ermittelt.