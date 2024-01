Aktuell Land

Bauernproteste: Verkehrsbeeinträchtigungen möglich

Vor der geplanten Aktionswoche der Landwirte warnt das Innenministerium vor größeren Einschränkungen im Straßenverkehr am Montag. Ein Sprecher sagte am Freitag in Stuttgart, im Zusammenhang mit der Protestaktion der Bauernverbände seien Versammlungsaktionen im niedrigen dreistelligen Bereich mit voraussichtlich mehreren tausend Traktoren oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen bekannt. Es seien fast alle Landkreise im Südwesten betroffen. »Die Protestaktionen sollen vor allem in Form von sogenannten Traktoren-Sternfahrten, vereinzelt auch als Aufzüge mit Traktoren auf Hauptverkehrswegen stattfinden, so dass mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist.«