Bauern von der Alb fahren mit Traktoren auf B27 und legen teilweise Verkehr lahm

STUTTGART. Mehrere hundert Traktoren haben an Donnerstagvormittag den Verkehr auf der Bundesstraße 27 Richtung Stuttgart lahmgelegt. Ziel des Konvois war der Cannstatter Wasen, wo eine Protest-Aktion gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung stattfindet. 300 bis 400 Traktoren haben sich laut Schätzungen eines Teilnehmers der Sternenfahrt in den frühen Morgenstunden am Traifelberg bei Engstingen getroffen und sich dann gemeinsam auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht. Auch die A8, die B14 und die B10 waren zeitweise voll blockiert. In Stuttgart kommt es aktuell (10.30 Uhr) immer noch zu großen Verkehrsbehinderungen.

Hintergrund der Demonstration ist der Wegfall der Steuererstattung für Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge, den die Bundesregierung angesichts der aktuellen Krise im Bundeshaushalt als Ad-hoc-Einsparung beschlossen hat.

Bereits am Montag gab es mehrere Protest-Aktionen. Zwischen 8.000 und 10.000 Teilnehmer und mehr als 3000 Trecker sind nach Angaben des Bauernverbands nach Berlin zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor gekommen. Die Landwirte aus der Region unterstützen ihre Kollegen mit Mahnwachen auf der Schwäbischen Alb, vor allem am Traifelberg bei Engstingen. Dort zählten die Organisatoren rund 200 Traktoren und 30 schwere Lastwagen der im Landwirtschaftsbereich aktiven Spediteure.

Die Landwirte fordern von der Ampel-Regierung zur Rücknahme von Einsparplänen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer. Falls dies nicht geschehe, drohen sie größere Aktionen für Januar an. (GEA/dpa)