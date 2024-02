Aktuell Land

Batterien, Akkus und Lötkolbenkartuschen fangen Feuer

Batterien, Akkus und Lötkolbenkartuschen sind in einer Firma in Mühlacker (Enzkreis) in Brand geraten. Menschen, die über der im Erdgeschoss befindlichen Firma wohnen, brachten sich nach mehreren Verpuffungen und Explosionsgeräuschen in Sicherheit, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Akkus, Batterien und Lötkolbenkartuschen waren offenbar nah aneinander gelagert worden. Das Feuer beschränkte sich auf einen Radius von vier Quadratmetern und konnte gelöscht werden. Die Ursache für den Brand blieb bislang unklar.