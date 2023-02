Aktuell Land

Basler Fasnacht gestartet

Erst absolute Stille, dann plötzlich ein lautes Pfeif- und Trommelkonzert: So begann am heutigen Montagmorgen die traditionelle Basler Fasnacht. In der abgedunkelten Stadt zündeten die Fasnachtsvereine, die Cliquen, ihre meterhohen bemalten Laternen an und setzten sich zusammen mit ihren Trommlern und Pfeifern, die kleine Piccolo-Flöten spielen, in Bewegung. Punkt 4.00 Uhr gab der Zeremonienmeister mit dem Befehl »Morgestraich: Vorwärts, marsch!« den Startschuss. Das Fest - wie immer eine Woche nach Rosenmontag - gilt als die bedeutendste protestantische Fasnacht der Welt.