Basketball-Finale Bayern gegen Ulm beginnt in München

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Basketball-Bundesliga steht das erste Finalspiel zwischen Meister FC Bayern München und Herausforderer Ratiopharm Ulm an. Am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) empfängt Hauptrundensieger Bayern mit Weltmeister-Trainer Gordon Herbert im heimischen SAP Garden den Meister von 2023.

Das Finale steigt im Modus Best-of-five. Spiel zwei findet am kommenden Mittwoch in der Arena in Neu-Ulm statt, bevor in Spiel drei in München bereits eine Entscheidung fallen könnte. Die Bayern gehen als klarer Favorit ins Finale. Ulm hat sich erst am Donnerstagabend im fünften Halbfinale gegen die Würzburg Baskets durchgesetzt.