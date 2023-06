Aktuell Land

Basejumper in der Schweiz tödlich verunglückt

Ein Basejumper ist in der Schweiz bei einem Sprung mit einem sogenannten Wingsuit tödlich verunglückt. Der 36-Jährige sei nach dem Sprung von der Stelle »Bira« in Lütschental im Berner Oberland rund zwölf Kilometer südöstlich von Interlaken mit Bäumen kollidiert und in einem Waldgebiet zu Boden gestürzt, berichtete die Kantonspolizei Bern am Mittwoch.