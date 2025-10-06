Bande soll Autoräder im Millionenwert gestohlen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Über Monate hinweg soll eine mutmaßliche Bande hochwertige Kompletträder im Wert von insgesamt rund 1,6 Millionen Euro aus einem Heilbronner Unternehmen gestohlen und zum Teil weiter verkauft haben. Nach Angaben der Kriminalpolizei ließen die drei Männer und ihre Komplizin ihre Beute zwischen Mitte März und Ende August bei insgesamt 13 Diebstählen aus dem Lager eines Heilbronner Automobilzulieferers mitgehen.

Die Gruppe musste dafür nicht einmal in das Unternehmen einbrechen: »Sie waren in die Abläufe der Firma involviert«, sagte ein Polizeisprecher, ohne weitere Details zu nennen. »Ihnen wird vorgeworfen, strukturiert und arbeitsteilig als Bande agiert zu haben.« Sein Diebesgut soll das Quartett abtransportiert und in mehreren Gebäuden im Raum Heilbronn und Ludwigsburg zwischengelagert haben. Ein Teil soll bereits weiterverkauft worden sein, unter anderem auch ins Ausland.

Drei Männer sitzen im Gefängnis

Ein Komplettrad besteht aus einer Felge und einem darauf montierten Reifen. Bei Durchsuchungen in Heilbronn, dem Landkreis Heilbronn und Ludwigsburg sowie in Bayern wurden nach Polizeiangaben von rund 170 davon im Wert von knapp 1,4 Millionen Euro sowie Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich sichergestellt. Gegen die drei Männer wurden Haftbefehle erlassen, der Haftbefehl gegen die Frau wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.