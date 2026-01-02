Balkonbrände rund um den Jahreswechsel – Wohnungen gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Brände, bei denen mehrere Balkone in Lauchringen (Kreis Waldshut) und Lörrach Feuer fingen, haben zum Jahreswechsel einen Schaden im sechsstelligen Bereich angerichtet. Ob Feuerwerk jeweils die Brandursache war, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.

In Lauchringen sei ein brennender Balkon an Silvester fünf Minuten vor Mitternacht gemeldet worden. Schnell hätten sich die Flammen über weitere Balkone ausgebreitet und letztlich auch den Dachstuhl erfasst. Zwölf Bewohner konnten den Angaben zufolge ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen; sieben seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt worden. Den Brand konnte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen, wie es weiter hieß. Einige Wohnungen seien derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen, wie es hieß.

In Haagen brannte kurz nach Mitternacht ebenfalls ein Balkon und das Feuer breitete sich bis ins Wohnzimmer hinein aus. Die Ursache ist unklar und die Wohnung unbewohnbar. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 150.000 Euro.