Aktuell Polizei

Baiersbronn: Hotelbesitzer im Urlaub beobachtet Einbrecher über Kamera

In Baiersbronn dringt ein Einbrecher in ein Hotel ein, dessen Betreiber im Sommerurlaub ist. Doch der Besitzer hat auch aus der Ferne Zugriff auf seine Überwachungskameras.

Videoüberwachung
Über eine Überwachungskamera konnte ein Hotelbesitzer einen Einbrecher beobachten. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Foto: Julian Stratenschulte/DPA

BAIERSBRONN. Ein Hotelbesitzer aus Baiersbronn im Kreis Freudenstadt hat im Urlaub einen Einbrecher über Kameras seines Hotels beobachtet und die Polizei verständigt. Der Eigentümer, der sich im Sommerurlaub im europäischen Ausland befindet, hatte den Einbrecher auf den Aufnahmen entdeckt und konnte seinen Aufenthaltsort im Gebäude live verfolgen, wie ein Polizeisprecher sagte.

In der Zwischenzeit riegelten die Einsatzkräfte das Hotel ab und konnten den Mann nach einer kurzen Flucht festnehmen. Bei dem Einsatz am Mittwoch konnten bei dem Verdächtigen gestohlene Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe gefunden werden. (dpa)