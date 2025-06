Bahnverkehr nach Güterzugunfall weiter unterbrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Tag nach dem Güterzugunfall in Singen am Bodensee ist der Bahnverkehr in der Region nach wie vor unterbrochen. Ausfälle und Behinderungen gibt es auch im Fernverkehr von Karlsruhe oder Stuttgart zum Bodensee. Wann der Zugverkehr wieder läuft, dazu konnte eine Bahnsprecherin am Morgen noch nichts sagen. »Wir können noch keine Prognose geben.« Wie viele Reisende und Pendler betroffen sind, sei nicht bekannt.

»Aufgrund einer Entgleisung kann der Bahnhof Singen (Hohentwiel) derzeit nicht angefahren werden. Dadurch kommt es zu Ausfällen und Verspätungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn«, heißt es auf der Seite der Deutschen Bahn.

Auch im Fernverkehr Ausfälle

Betroffen sind demnach folgende Verbindungen im Fernverkehr: IC-Züge zwischen Stuttgart und Zürich (sie verkehren nur zwischen Stuttgart und Tuttlingen sowie zwischen Schaffhausen und Zürich), IC-Züge zwischen Stuttgart und Radolfzell und Konstanz verkehren nur zwischen Stuttgart und Tuttlingen, IC-Züge zwischen Karlsruhe und Konstanz fallen aus.

Bahn empfiehlt Alternativen

Als Reisealternativen empfiehlt die Bahn zwischen Tuttlingen und Engen Züge des Regionalverkehrs zu nutzen. Zwischen Engen und Singen (Hohentwiel) ist durch den Regionalverkehr ein Busnotverkehr eingerichtet.

Strom aus im Bahnhof

Der Güterzug war am Dienstag bei einer Rangierfahrt entgleist. Eine Oberleitung wurde beschädigt und ein Strommast knickte um. Danach wurde der Strom im gesamten Bahnhof abgeschaltet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Zur Ladung des Güterzugs lagen laut Bundespolizei bisher keine detaillierten Informationen vor. Es habe sich nicht um Gefahrgut gehandelt, sagte die Sprecherin.