Bahnstrecke nach Zugunglück in Riedlingen wieder befahrbar

Mehr als vier Monate nach dem schweren Zugunglück in Riedlingen mit drei Toten und Dutzenden Verletzten sollen auf der betroffenen Bahnstrecke wieder Züge fahren. Für Fahrgäste entfällt dann auch der Ersatzverkehr mit Bussen.

Der erste Zug von Sigmaringen nach Ulm startet planmäßig um 5.21 Uhr. Er passiert Riedlingen ab 5.44 Uhr. Der erste Zug von Ulm nach Sigmaringen soll um 6.02 Uhr starten und Riedlingen ab 7.04 Uhr passieren, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. An dem Tag gibt es jeweils 18 Verbindungen von Ulm nach Sigmaringen beziehungsweise von Sigmaringen nach Ulm. Die Züge fahren demnach in der Regel stündlich, wobei sich die Abfahrtszeiten leicht im Minutenbereich verschieben könnten.

Die Sanierung der Bahnstrecke hat Monate gedauert. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/DPA Die Sanierung der Bahnstrecke hat Monate gedauert. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/DPA

Aufwendige Sanierung der Strecke

Ursprünglich sollten die Züge zum Ende der Herbstferien mit Schulstart am 3. November zwischen Munderkingen und Riedlingen wieder fahren. Eine Hangsicherung war aber aufwendiger als geplant.

Die Bahn hatte die Gleise im Bereich der Unfallstelle im Kreis Biberach auf einer Länge von rund 300 Metern erneuert. Damit wurden fast 700 Meter Schiene und rund 500 Betonschwellen ausgetauscht. Zudem mussten auch Signalkabel ausgetauscht werden. Eine Oberleitung gibt es dort nicht, da die Strecke nicht elektrifiziert ist. Entgleist war am 27. Juli ein Triebwagen, der mit Diesel betrieben wurde. Zu den Kosten machte die Bahn keine Angaben.

Die Gleise an der Unglücksstelle in Riedlingen mussten komplett ersetzt werden. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA Die Gleise an der Unglücksstelle in Riedlingen mussten komplett ersetzt werden. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Wahrscheinlich verursachte ein Erdrutsch die Entgleisung

Kurz vor dem Unglück hatte es ein schweres Unwetter mit Starkregen in der Region gegeben. Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass ein durch das viele Regenwasser ausgelöster Erdrutsch direkt an der Strecke die Entgleisung verursachte. Mehrere Waggons verkeilten sich ineinander. Der erste Wagen wurde eine Böschung hinauf geschoben und prallte gegen einen Baum, wobei die Front abriss. Der genaue Hergang wird weiter untersucht. Laut Staatsanwaltschaft werden die Untersuchungen dazu noch einige Wochen andauern.

Drei Menschen wurden bei dem Unglück getötet – der Lokführer, ein Auszubildender der Bahn sowie eine 70 Jahre alte Reisende. Mehr als 30 Fahrgäste wurden teilweise lebensgefährlich verletzt.