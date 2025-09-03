Bahnstrecke in Ortenau nach Leichenfund zeitweise gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund einer Leiche in unmittelbarer Nähe zu Gleisen wird die Bahnstrecke bei Appenweier (Ortenaukreis) heute zeitweise gesperrt. Auf der sogenannten Europabahn fahren laut einer Sprecherin der Bundespolizei Offenburg unter anderem die französischen Hochgeschwindigkeitszüge TGV auf dem Weg nach Paris oder Stuttgart.

Ein Mitarbeiter der Bahn habe am Morgen den Rettungsdienst wegen der Leiche alarmiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Woran der Mann gestorben ist, sei noch unklar. Ob ein Unfall oder andere Hintergründe zum Tod führten, ist der Mitteilung zufolge Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Bahnstrecke zwischen Appenweier und Kehl wurde den Angaben nach kurz vor 9.30 Uhr gesperrt. Am frühen Nachmittag war sie laut der Bundespolizei-Sprecherin zeitweise wieder freigegeben, bis die Rechtsmedizin eintrifft.