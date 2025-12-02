Bahnstrecke Darmstadt-Mannheim wieder freigegeben

Am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg waren alle Gleise für den Zugverkehr gesperrt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Mannheim ist wieder freigegeben. Die Züge im Fern- wie im Nahverkehr fahren wieder regulär, wie ein Bahnsprecher sagte. Die teilweise Sperrung wurde am Nachmittag aufgehoben.

Grund für die Einschränkungen war ein Rettungseinsatz am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg im baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis. Dort waren alle Gleise für den Bahnverkehr gesperrt worden.

Der Fernverkehr wurde umgeleitet worden, im Nahverkehr fuhren Züge nur bis Weinheim und Ladenburg. Die Bahn hatte Busse als Ersatz eingesetzt.