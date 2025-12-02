Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bahnstrecke Darmstadt-Mannheim wieder freigegeben

Ein Rettungseinsatz an einem Bahnhof hat die Züge zwischen Darmstadt und Mannheim aufgehalten. Jetzt können Reisende aufatmen: Die teilweise Sperrung der Strecke ist aufgehoben.

Gleise und Weichen sind an einem Bahnhof zu sehen
Am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg waren alle Gleise für den Zugverkehr gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/DPA
Die Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Mannheim ist wieder freigegeben. Die Züge im Fern- wie im Nahverkehr fahren wieder regulär, wie ein Bahnsprecher sagte. Die teilweise Sperrung wurde am Nachmittag aufgehoben.

Grund für die Einschränkungen war ein Rettungseinsatz am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg im baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis. Dort waren alle Gleise für den Bahnverkehr gesperrt worden.

Der Fernverkehr wurde umgeleitet worden, im Nahverkehr fuhren Züge nur bis Weinheim und Ladenburg. Die Bahn hatte Busse als Ersatz eingesetzt.

