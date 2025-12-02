Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bahnstrecke Darmstadt-Mannheim teilweise gesperrt

Ein Rettungseinsatz an einem Bahnhof hält die Züge zwischen Darmstadt und Mannheim auf. Neben Umleitungen gibt es auch Ersatzverkehr. Wie Bahnreisende dennoch ans Ziel kommen.

Gleise und Weichen sind an einem Bahnhof zu sehen
Zugreisende müssen auf der Strecke zwischen Darmstadt und Mannheim mit Einschränkungen rechnen. Wegen eines Rettungseinsatzes am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg im baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis ist die Strecke dort gesperrt, wie eine Bahnsprecherin mitteilte.

Der Fernverkehr werde über die Riedbahn (Bahnstrecke Frankfurt - Mannheim) umgeleitet, dort komme es zu so gut wie keinen Verspätungen, so die Sprecherin. Im Nahverkehr fahren die Züge aus Richtung Frankfurt nur bis Weinheim, aus Richtung Heidelberg bis Ladenburg. Die Bahn hat als Ersatz Busse bestellt, die zwischen Weinheim und Heidelberg pendeln sollen.

Am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg sind alle Gleise für den Bahnverkehr gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

