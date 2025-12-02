Bahnstrecke Darmstadt-Mannheim teilweise gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zugreisende müssen auf der Strecke zwischen Darmstadt und Mannheim mit Einschränkungen rechnen. Wegen eines Rettungseinsatzes am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg im baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis ist die Strecke dort gesperrt, wie eine Bahnsprecherin mitteilte.

Der Fernverkehr werde über die Riedbahn (Bahnstrecke Frankfurt - Mannheim) umgeleitet, dort komme es zu so gut wie keinen Verspätungen, so die Sprecherin. Im Nahverkehr fahren die Züge aus Richtung Frankfurt nur bis Weinheim, aus Richtung Heidelberg bis Ladenburg. Die Bahn hat als Ersatz Busse bestellt, die zwischen Weinheim und Heidelberg pendeln sollen.

Am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg sind alle Gleise für den Bahnverkehr gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.