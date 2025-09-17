Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bahnmitarbeiter bei Gleisbauarbeiten von Zug erfasst

Schwerer Unfall bei Gleisbauarbeiten: Ein Bahnmitarbeiter wird von einem Zug erfasst, ein Hubschrauber landet auf der B10. Wie ist der Zustand des Mannes?

Mit einem Hubschrauber wird der Schwerverletzte ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/DPA
Ein Bahnmitarbeiter ist bei Gleisbauarbeiten in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann zur Behandlung in eine Klinik, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. 

Die Bahnstrecke zwischen Geislingen und Amstetten (Alb-Donau-Kreis) ist derzeit gesperrt. Auch die Bundesstraße 10 wurde nach Angaben eines weiteren Polizeisprechers zeitweise gesperrt, weil dort der Hubschrauber landete. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

