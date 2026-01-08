Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Bahnmitarbeiter überwältigen Macheten-Mann auf Drogen

Ein 26-Jähriger bedroht im Zug eine Frau, zieht plötzlich eine Machete. Wie Bahnmitarbeiter Schlimmeres verhindern konnten.

Polizei im Einsatz
Ein Mann soll in einem Zug randaliert und mit einer Machete um sich geschlagen haben (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/DPA
Ein Mann soll in einem Zug randaliert und mit einer Machete um sich geschlagen haben (Symbolbild)
Foto: Carsten Rehder/DPA

Bahnmitarbeiter haben in einem Regionalzug bei Überlingen (Bodenseekreis) einen Mann überwältigt, der mit einer Machete um sich geschlagen hatte und unter Drogeneinfluss stand. Zuvor soll der 26-Jährige herumgeschrien und sich einer Frau aggressiv genähert haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. 

Als die drei Bahnmitarbeiter dazwischengingen und den Mann kontrollieren wollten, zog er eine Machete und schlug damit nach den Mitarbeitern. Ihnen gelang es dennoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren. Durch das Gerangel wurden sie leicht verletzt. Der mutmaßlich unter Drogen stehende Mann wurde nach dem Vorfall in der Nacht in die geschlossene Abteilung eines Fachkrankenhauses eingewiesen.

© dpa-infocom, dpa:260108-930-515259/1