Bahnmitarbeiter überwältigen Macheten-Mann auf Drogen

Ein Mann soll in einem Zug randaliert und mit einer Machete um sich geschlagen haben (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bahnmitarbeiter haben in einem Regionalzug bei Überlingen (Bodenseekreis) einen Mann überwältigt, der mit einer Machete um sich geschlagen hatte und unter Drogeneinfluss stand. Zuvor soll der 26-Jährige herumgeschrien und sich einer Frau aggressiv genähert haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Als die drei Bahnmitarbeiter dazwischengingen und den Mann kontrollieren wollten, zog er eine Machete und schlug damit nach den Mitarbeitern. Ihnen gelang es dennoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren. Durch das Gerangel wurden sie leicht verletzt. Der mutmaßlich unter Drogen stehende Mann wurde nach dem Vorfall in der Nacht in die geschlossene Abteilung eines Fachkrankenhauses eingewiesen.