Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Bahnhof Mühlacker für Zugverkehr gesperrt

Wer mit der Bahn nach Mühlacker will, muss umplanen: Der dortige Bahnhof kann derzeit nicht von Zügen angefahren werden.

Bahngleise
Am Bahnhof Mühlacker gibt es einen Oberleitungsschaden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/DPA
Am Bahnhof Mühlacker gibt es einen Oberleitungsschaden. (Symbolbild)
Foto: Marcus Brandt/DPA

Zugreisende müssen Einschränkungen im Enzkreis einplanen. Wegen eines Oberleitungsschadens kann der Bahnhof in Mühlacker derzeit nicht angefahren werden, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Im Nahverkehr entfallen für die Züge aus Stuttgart über Vaihingen/Enz die Halte in Mühlacker und Bretten. Fernzüge werden umgeleitet und halten nicht in Pforzheim und in Mühlacker. Techniker seien unterwegs, hieß es von der Bahn. Bis wann der Schaden behoben ist, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:251209-930-401451/1