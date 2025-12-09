Bahnhof Mühlacker für Zugverkehr gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zugreisende müssen Einschränkungen im Enzkreis einplanen. Wegen eines Oberleitungsschadens kann der Bahnhof in Mühlacker derzeit nicht angefahren werden, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Im Nahverkehr entfallen für die Züge aus Stuttgart über Vaihingen/Enz die Halte in Mühlacker und Bretten. Fernzüge werden umgeleitet und halten nicht in Pforzheim und in Mühlacker. Techniker seien unterwegs, hieß es von der Bahn. Bis wann der Schaden behoben ist, war zunächst unklar.