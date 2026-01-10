Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bahn: Regionalverkehr im Schwarzwald fährt wieder

Nach Einschränkungen wegen des Winterwetters rollen die Regionalzüge im Schwarzwald wieder. Trotzdem rät die Bahn, sich weiter über mögliche Verspätungen zu informieren.

Wegen des Winterwetters hatte die Bahn den Regionalverkehr im Schwarzwald zeitweise eingeschränkt. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/DPA
Die Regionalverkehr der Bahn im Schwarzwald fährt wieder. Die Deutsche Bahn hob die Einschränkungen für die Linien S10 zwischen Freiburg und Villingen sowie für die S1 zwischen Breisach und Seebrugg am Vormittag auf. Dennoch könne es noch zu Verspätungen kommen, hieß es. Die Bahn empfiehlt Reisenden sich vor der Fahrt über die Verbindungen auf ihrer Homepage oder in der App DB Navigator zu informieren. 

Wegen des Winterwetters und Unwetterwarnungen hatte die Bahn den Zugverkehr am Freitag teilweise eingestellt. Es gab einen Ersatzverkehr mit Bussen. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor starkem Schneefall und Orkanböen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

