Baggerfahrer stößt in Memmingen Mauer auf Arbeitskollegen

Zwei Männer wollen in Schwaben eine Gartenmauer abreißen. Doch bei einem entscheidenden Schritt kommt es zu einem folgenschweren Missverständnis.

Der verletzte 41-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Ein Baggerfahrer hat in Schwaben eine Gartenmauer auf seinen Kollegen gestoßen und ihn dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollten die beiden Männer die Mauer bei Arbeiten in einem Garten in Memmingen abreißen. Dazu hätten sie zunächst Sollbruchstellen ins Fundament gemeißelt. Anschließend wollten sie das Bauwerk mit dem Bagger umdrücken.

Einer der beiden Arbeiter sei aber noch einmal zurück zur Mauer gelaufen, um einen Gegenstand aufzuheben. Genau in diesem Moment habe der Baggerfahrer das Bauwerk umgestoßen. Seinen Kollegen habe er auf der Rückseite dabei nicht sehen können. 

Der Fuß des 41-Jährigen wurde unter der Mauer eingeklemmt, wie die Polizei weiter mitteilte. Etwa 20 Feuerwehrleute halfen, den Verletzten zu befreien. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

