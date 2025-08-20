Badespaß ohne Risiko - Blaualgen nicht in gefährlicher Menge

Blaualgen können gefährlich sein, sowohl für Menschen als auch für Tiere. (Archivbild)

Während es nach zahlreichen Hitzetagen Badeverbote wegen Blaualgen etwa in Hessen und Franken gibt, muss in Baden-Württemberg nicht ausdrücklich vor den Bakterien gewarnt werden. Wichtige Werte für den Toxingehalt seien in diesem Jahr noch nicht überschritten worden, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Gemessen an der Zahl der mehr als 300 überwachten Badestellen in Baden-Württemberg erscheine die Zahl der belasteten Gewässer und der Toxinkonzentrationen auch während der vergangenen Jahre »überschaubar«. Die Blaualgen-Konzentration in einem See wird von mehreren Faktoren beeinflusst, die Witterung spielt dabei auch eine Rolle.

Die Giftstoffe können für den Menschen gefährlich werden und bei Kontakt mit den Schleimhäuten zu Reizungen, Bindehautentzündungen der Augen oder Quaddeln auf der Haut führen. Beim Verschlucken können sie darüber hinaus für Magen-Darm-Beschwerden sorgen.