Baden-Württemberg hält Platz zwei bei Arbeitslosenquote

Die Anzahl der Arbeitslosen hat in Baden-Württemberg erneut zugenommen: 2025 stieg die Arbeitslosenquote auf 4,6 Prozent an, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. 2024 waren es 4,2 Prozent, 2023 noch 3,9 und 2022 lediglich 3,5 Prozent. Mit fast 294.000 registrierten Arbeitslosen wurde 2025 im Land der jahresdurchschnittlich höchste Wert seit 2006 erreicht.

Gleichwohl belegte der Südwesten im vergangenen Jahr im Bundesländervergleich weiterhin den zweiten Platz hinter Bayern, das mit einer Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent den niedrigsten Wert unter allen Ländern vorweisen konnte.