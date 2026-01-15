Baden-Württemberg buhlt um Emirates-Flüge nach Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will die arabische Fluggesellschaft Emirates nach Stuttgart holen. Das geht aus einem Schreiben der Ministerin an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin bat sie ihn um Unterstützung, der in Dubai ansässigen Fluggesellschaft Verkehrsrechte am Stuttgarter Flughafen zu erteilen.

»Die Golfregion und allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gewinnen für die baden-württembergischen Unternehmen außenwirtschaftlich immer mehr an Bedeutung«, schrieb Hoffmeister-Kraut. Aus diesem Grund benötige Baden-Württemberg eine bessere Anbindung zu den Drehkreuzen der Golfregion. Diese würde einen spürbaren Impuls geben.

Die Präsenz von Emirates in Deutschland ist durch ein Luftverkehrsabkommen geregelt. Bisher fliegt die Fluggesellschaft Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg an. Sie will aber ihre Aktivitäten in Deutschland ausweiten. Unter den Bundesländern ist nun ein Gerangel entstanden, welcher Standort in Zukunft zum Zuge kommen könnte.