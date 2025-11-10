Baden-Badener Oberbürgermeister baut betrunken Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Baden-Badener Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) hat während seiner monatelangen Krankschreibung betrunken einen Unfall verursacht. »Mein Mandant wird für sein Fehlverhalten die volle Verantwortung übernehmen«, teilte sein Anwalt Gerhard M. Bräuer mit.

Laut dem Polizeibericht gab es vergangenen Mittwoch einen Unfall, bei dem der 62-jährige Fahrer beim Einbiegen auf eine Kreisstraße auf eine Mittelinsel fuhr. Dort sei er mit seinem Auto gegen eine Ampel geprallt. Es sei niemand verletzt worden. Bei dem Fahrer handelte es sich nach dpa-Informationen um Späth. Zuvor hatten die »Badischen Neuesten Nachrichten« berichtet.

Alkoholtest ergab Wert von rund 1,5 Promille

Laut Polizei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille. Späths Anwalt sagte dazu: »Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen stand er dabei unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss.« Der genaue Schaden ließ sich laut Polizei zunächst nicht beziffern.

Die Stadtverwaltung bestätigte lediglich, dass Späth seit Anfang August nicht im Dienst ist. »Auf ärztliches Anraten absolviert er einen Klinikaufenthalt«, teilte ein Sprecher mit. Die Krankschreibung gelte aktuell noch bis einschließlich 23. November. Anwalt Bräuer sagte dazu: »Der Aufenthalt an seinem Wohnort, im Rahmen dessen sich der Vorfall ereignet hat, war mit den behandelnden Ärzten abgestimmt.«

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall und den möglichen Konsequenzen für Späth.