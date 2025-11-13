Badegäste trotzen dem Herbst im privaten Freibad

Bitte aktivieren Sie Javascript

Achim Gall und sein selbstgebautes Freibad sorgten bereits im Sommer deutschlandweit für Aufsehen. Auch im November erfreut sich das Freibad weiterhin großer Beliebtheit in Uhingen (Kreis Göppingen).

Trotz herbstlicher Temperaturen besuchen weiterhin täglich fünf bis sechs Besucher Galls Bad, sagt der Vorgarten-Freibad-Betreiber. »Heute haben wir sommerliche Temperaturen. Ich habe ja gesagt, ich lasse das Bad so lange auf wie möglich«. Um ihn herum tummeln sich rund ein Dutzend Wasserratten bei einer Wassertemperatur von rund 22 Grad.

Mit Bad persönlichen Traum erfüllt

Privatmann Gall hat sich mit dem Bad einen persönlichen Traum erfüllt: Der Schwimmsportler kaufte ein Grundstück neben seinem Haus und baute ein Becken für alle. Seither bietet er im Freibad für die Öffentlichkeit Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene an – inmitten der rund 15.000-Einwohner-Stadt Uhingen.

Badbetreiber Achim Gall freut sich über Gäste. Foto: Jason Tschepljakow/DPA

Dabei wurde sein erster Versuch für den Schwimmbadbau von der Kommune abgeschmettert. Die Stadt Uhingen lehnte ein erstes Baugesuch ab. Als dann die Schwimmkurse mit ins Spiel kamen, ging Galls Auskunft nach alles recht schnell. »Baurechtlich war das kein Problem, da das Becken auf einem Mischgebiet steht. Dort darf man gewerbliche Unternehmungen machen.« Rund 400.000 Euro haben ihn das Becken, ein kleines Sonnendeck und Gebäude – mit Drehkreuz, Umkleidekabinen, Dusche und WC – gekostet.