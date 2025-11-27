Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Bad Hersfelder Festspiele präsentieren neuen »Parzival«

Thieß Brammer spielt die Hauptrolle im neuen »Parzival«. Regisseur Schachermaier bringt den Stoff im Jubiläumsjahr als deutsche Uraufführung auf die Bühne.

»Parzival«-Uraufführung zu 75 Jahre Bad Hersfelder Festspiele
Zum 75-jährigen Jubiläum der Festspiele im nächsten Jahr wird die Inszenierung von Regisseur Michael Schachermaier ihre deutsche Uraufführung feiern. Den Titelhelden spielt der 35-jährige Thieß Brammer. (Foto-Handout) Foto: Patricia Bickert/DPA
Zum 75-jährigen Jubiläum der Festspiele im nächsten Jahr wird die Inszenierung von Regisseur Michael Schachermaier ihre deutsche Uraufführung feiern. Den Titelhelden spielt der 35-jährige Thieß Brammer. (Foto-Handout)
Foto: Patricia Bickert/DPA

Die Bad Hersfelder Festspiele haben ihren Parzival gefunden: Der 35-jährige Schauspieler Thieß Brammer übernimmt in der Jubiläumssaison 2026 die Titelrolle in »Parzival oder Die Suche nach dem Heiligen Gral«. Die Inszenierung von Regisseur Michael Schachermaier feiert in der Stiftsruine ihre deutsche Uraufführung.

Brammer, bislang Ensemble-Mitglied am Freiburger Theater, blickt seiner Premiere in der mittelalterlichen Stiftsruine am 26. Juni 2026 nach eigenen Worten mit Vorfreude entgegen. Die Rolle sei anspruchsvoll, doch er wolle alles daransetzen, den Erwartungen gerecht zu werden.

Der mittelalterliche Stoff geht zurück auf Wolfram von Eschenbachs Versroman aus dem 13. Jahrhundert, in dessen Zentrum die legendäre Suche nach dem Heiligen Gral steht. Die Festspiele in der osthessischen Kurstadt, die zu den größten und traditionsreichsten in Deutschland gehören, feiern im kommenden Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum.

© dpa-infocom, dpa:251127-930-350394/1