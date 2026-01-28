»Bad Beat« bei Poker-Runde: Glücksspieler aufgeflogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Pokerchips statt Schreibkram: In einer unscheinbaren Büroräumlichkeit in Stuttgart haben Polizisten eine illegale Glücksspielrunde aufgedeckt. Eine Frau und 18 Männer wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Durchsuchung in der Nacht zum Dienstag stießen die Beamten auf mehr als 100.000 Euro Bargeld. Das Geld wurde beschlagnahmt. Später kamen alle Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

Für Glücksspiel braucht es in Deutschland eine behördliche Erlaubnis nach dem Glücksspielgesetz. Wer ohne solche Genehmigung Spielrunden veranstaltet oder daran teilnimmt, riskiert eine Anzeige.