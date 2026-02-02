Baby als Geschenk - So viele Mütter entbinden am Geburtstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ihren Geburtstag haben 250 Frauen in Baden-Württemberg im Jahr 2024 auf besondere Weise gefeiert – im Kreißsaal. Sie brachten ihre Kinder ausgerechnet an dem Tag zur Welt, an dem sie selbst Geburtstag hatten, wie eine Zählung des Statistischen Landesamts zeigt.

Unter den »Geburtstagszwillingen« waren 126 Jungen und 124 Mädchen. Drei Mütter waren bei der Entbindung jünger als 20 Jahre, zehn waren älter als 40 Jahre. Auch Väter teilten laut der Auswertung diesen Zufall: 272 Männer wurden an ihrem eigenen Geburtstag Papa.