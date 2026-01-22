B311 nach Unfall bei Meßkirch voll gesperrt

Auf der B311 bei Meßkirch ist es zu einem schweren Unfall gekommen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 311 bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) sind nach aktuellem Kenntnisstand zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am frühen Mittag während eines Überholvorgangs, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Insgesamt waren drei Autos beteiligt.

Die betroffene Bundesstraße war am frühen Mittag zwischen Meßkirch und Heudorf voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei gab es zudem weitere Leichtverletzte. Zu den genauen Umständen des Unfalls machten die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben.