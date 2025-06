B14 wegen beschädigter Gasleitung stundenlang gesperrt

Die Stadtwerke verschließen das Leck in der Gasleitung. (Symbolbild)

Wegen einer beschädigten Gasleitung ist die Bundesstraße 14 bei Meinhardt (Kreis Schwäbisch Hall) mehr als acht Stunden gesperrt gewesen. Die Leitung sei bei Bauarbeiten nahe der Bundesstraße am Donnerstag von einem Bagger beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehr und Stadtwerke seien im Einsatz gewesen.

Den Angaben zufolge überwachten Feuerwehrleute die Gaskonzentration in der Luft. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwohner bestanden. Dafür seien die Messwerte zu niedrig gewesen, so der Sprecher. Nachdem das Leck von den Stadtwerken am frühen Freitagmorgen geschlossen wurde, sei die B14 wieder freigegeben worden.