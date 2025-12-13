Bücherregal angezündet - Flammen verursachen hohen Schaden

Nach dem Brand eines öffentlichen Bücherregals ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Sachbeschädigung durch Brandlegung. (Symbolbild)

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei im Rems-Murr-Kreis ein öffentliches Bücherregal angezündet - und damit einen geschätzten Schaden von 100.000 Euro verursacht. Das Feuer in Großerlach griff demnach auf eine angrenzende Garage über.

Den Angaben nach befand sich das Bücherregal in einem Holzverschlag auf einem Spielplatz. Der Verschlag wurde durch den Brand am Freitagabend zerstört, auch die Garage wurde beschädigt. Ein darin abgestelltes Auto konnte laut Polizeisprecher in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nach möglichen Zeugen.