Ayliva holt ausgefallene Konzerte in Stuttgart bald nach

Fans können sich freuen: Nachdem die Sängerin Ayliva (»Wunder«) im Oktober drei Konzerte in Stuttgart aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, stehen die Nachholtermine fest. Die Shows, die eigentlich am 16. , 17. und 19. Oktober in der Schleyer-Halle stattfinden sollten, würden am 21., 22. und 23. Dezember nachgeholt, teilte die Sängerin auf Instagram mit. »Es wird kuschlig und wunderschön«, schrieb die 27-Jährige.

»Ich bin so dankbar für eure Geduld, eure Liebe und all die Nachrichten in den letzten Wochen«, dankte Ayliva ihren Fans. Die eigentlich geplanten Termine im Oktober hatte sie kurzfristig abgesagt. »Mein Körper ist komplett überlastet und meine Ärzte raten mir von den Shows deutlich ab«, hatte sie auf Instagram mitgeteilt. Sie könne wegen einer Heiserkeit vorerst auch nicht mehr singen. »In dem Zustand weiterzusingen, wäre eine Gefahr für meine Zukunft.«