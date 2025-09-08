Autowerkstatt brennt ab - über halbe Million Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Schaden über einer halben Million Euro ist bei einem Brand in einer Autowerkstatt bei Waiblingen im Rems-Murr-Kreis entstanden. Die Flammen griffen am Nachmittag rasch auf die gesamte Werkstatthalle über, das Gebäude stand komplett in Brand, wie die Polizei berichtete.

Zwei Menschen wurden leicht verletzt, konnten aber nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen werden. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

119 Mann im Einsatz

Feuerwehr, Rettungsdienst und THW waren im Einsatz - mit insgesamt 119 Einsatzkräften, 27 Fahrzeugen und einem Bagger. Die meterhohe Rauchsäule war weithin zu sehen. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an.

Die Leitstelle Rems-Murr warnte vor einer möglicherweise giftigen Rauchwolke. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.