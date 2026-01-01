Autos und Carports brennen in Silvesternacht

Die Feuerwehr war bei Bränden von Carports und Autos im Einsatz. (Symbolbild)

Im Süden Baden-Württembergs haben in der Silvesternacht mehrere Autos in Carports gebrannt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürften die Brände die Folge von unachtsamem Umgang mit Feuerwerk gewesen sein.

In Zimmern ob Rottweil entzündeten wohl nicht korrekt entsorgte Feuerwerksreste einen Mülleimer, woraufhin das Feuer auf den Carport und das darin stehende Auto übergriff. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

In Engen (Kreis Konstanz) entstand laut der Polizei beim Brand eines Carports und zwei darin abgestellten Autos ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerksresten oder das unkontrollierte Abbrennen von Feuerwerk dürfte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand gewesen sein.